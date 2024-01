Incidente stradale lungo la Feltrina: muore giovane 22enne. Nel Veneziano, padre getta figlia di 5 anni dal terrazzo e poi si butta

Due gravi eventi di cronaca in Veneto

NordEst – Un ragazzo di 22 anni, Patrick Mentil, originario di Feltre e residente a Castelcucco, nel Trevigiano, è morto in uno scontro tra due auto, giovedì sera sulla Strada Feltrina, all’altezza di Onigo di Pederobba, nel Trevigiano. Il giovane viaggiava da solo a bordo di un’Audi, che si è scontrata con un’altra automobile per cause ancora in corso di accertamento. Nell’altro mezzo viaggiavano tre ragazzi, due dei quali sono stati trasportati all’ospedale in codice rosso. Grande appassionato di ciclismo, era arrivato alle soglie del professionismo ed era stato in grado di vincere numerose gare da Juniores. Nel 2021 aveva corso con la Work Service, la stessa squadra di Davide Rebellin. Altri due feriti sarebbero in gravissime condizioni: sono stati portati all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, uno in elicottero e l’altro in ambulanza. Il terzo ferito, meno grave, è stato portato all’ospedale di Montebelluna.

Padre getta la figlioletta di 5 anni dal terrazzo e poi si butta

Dramma che sconvolge Cinto Caomaggiore (Ve): è accaduto nella notte, quando un padre separato ha gettato la figlioletta di 5 anni dal balcone, poi si è gettato anche lui. La piccola è stata ricoverata in codice rosso con trauma cranico al Ca’ Foncello di Treviso, mentre il papà non si è fatto praticamente nulla ed è stato arrestato.