Tragedia in Val dei Mocheni: uccisa la pastora etiope simbolo dell’integrazione

Agitu Ideo è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione a Maso Villata in valle dei Mocheni dove gestiva un allevamento di capre

Trento – Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un omicidio. La donna aveva 42 anni, era di origine etiope e da anni si trovava in Trentino.

La sua vicenda l’aveva portata a diventare simbolo delle difficoltà di integrazione. L’allarme è stato dato martedì in serata, verso le 17.30. Sul posto gli inquirenti per ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto si è appreso, l’allarme è stato dato nel pomeriggio da una persona che doveva incontrare Agitu nel corso della mattinata. Ma non si è presentata. Comportamento che ha insospettito i conoscenti che nel tardo pomeriggio si sono rivolti alle forze dell’ordine.

La 42enne è stata trovata priva di vita all’interno della stanza al secondo piano della sua abitazione. Sarebbe stata colpita ripetutamente, forse con un martello, e il colpo mortale l’avrebbe raggiunta al capo.

Circa due anni fa, Agitu aveva ricevuto minacce a sfondo razziale e lo scorso mese di gennaio, l’autore era stato condannato a 9 mesi per lesioni dal tribunale di Trento ma non per stalking finalizzato alla discriminazione razziale, come chiedeva l’accusa.