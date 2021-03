‘Respinti’ 14 viaggiatori senza test al Brennero

Durante controlli del commissariato del Brennero

Bolzano – Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli in entrata in Italia, effettuati sulla SS12, sulla A22 e presso la stazione ferroviaria, anche al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa anti-Covid, personale del commissariato del Brennero ha fatto rientrare in Austria 14 persone che non avevano effettuato il test richiesto per l’accesso sul territorio nazionale. Inoltre, è stato denunciato un cittadino libico di 30 anni che stava entrando in Italia con documenti italiani falsi.

In breve

Addio muli, arivano le e-bike. I muli sono da sempre fedele compagno degli Alpini in montagna, ora però presto potrebbero essere affiancati dalle e-bike. Difesa Servizi Spa., in collaborazione con Fantic Motor, azienda italiana leader nelle due ruote e brand iconico del fuoristrada, e le Truppe Alpine dell’Esercito Italiano, ha avviato infatti la sperimentazione delle e-bike in configurazione tattica, appositamente progettate per un impiego intenso su sentieri di montagna e in ambiente innevato. Presso l’area addestrativa di Villa Bassa sono state consegnate 9 biciclette a pedalata assistita per avviare la sperimentazione di sei mesi. La volontà di procedere alla sperimentazione di questo moderno mezzo in chiave operativa nasce dalle recenti esperienze maturate nei “raid alpinistici delle Truppe Alpine” che hanno fatto emergere la necessità di disporre di idonei mezzi per la mobilità, a basso impatto ambientale e acustico, tali da poter percorrere percorsi di media montagna in tempi brevi nel moderno contesto del Mountain Warfare.