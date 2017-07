Trentino soccorso sulla Marmolada, vicentino sul Cornetto, intervento anche sul Sassolungo

Connect on Linked in

Interventi in quota per l’elisoccorso SUEM

NordEst – Intervento del SUEM Veneto sulla parete Sud della Marmolada: un alpinista trentino è stato colpito sabato mattina da una scarica di sassi in cordata. Lo comunica il SUEM del Veneto via twitter. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso recuperando in hovering l’alpinista ferito e i compagni.

Sul Monte Cornetto invece, un alpinista vicentino primo di cordata vola e riporta trauma dorsale. Il SUEM conferm ail recupero e il trasferimento dell’alpinista in ospedale.

Notte all’addiaccio, bloccati in parete. Disavventura per fortuna a lieto fine per due alpinisti della provincia di Ravenna, rimasti bloccati giovedì sera su una delle pareti del Sassolungo. I due non erano riusciti a proseguire l’escursione ed hanno chiesto l’intervento del soccorso alpino della Val Gardena. Una prima ricognizione aveva individuato i due incrodati in parete ma il maltempo aveva difatto impedito agli uomini dell’Aiut Alpin Dolomites di raggiungerli e sono rimasti tutta la notte bloccati. Solo verso le 6 del mattino di venerdì, con le condizioni del tempo migliorate, i soccorritori sono riusciti a portare in salvo i due.