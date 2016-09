“Street Food Mania” a Piazzola sul Brenta, nella splendida cornice dell’Anfiteatro Camerini

Nuovo appuntamento dedicato al cibo di strada di qualità in programma venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 ottobre

Piazzola sul Brenta (Padova) - Anche Piazzola sul Brenta apre al cibo di strada di qualità con la prima edizione di Street Food Mania. In programma da venerdì 7 a domenica 9 ottobre, i migliori food truck italiani faranno tappa nell’Anfiteatro Camerini, di fronte alla celebre Villa Contarini, maestoso esempio di villa veneta.

Nel boom delle manifestazioni dedicate al cibo di strada, l’evento della provincia padovana si distingue per la selezione e varietà degli operatori, che abbracciano diverse cucine regionali. Sapori della tradizione, ma anche attenzione ai nuovi must della degustazione da passaggio, non ultimi le proposte biologiche, vegane e di prodotti locali.

Dagli hambuger ai churros, dai panini gourmet alle tigelle, la piazza si colorerà di fantasiosi furgoncini vintage e di piccole api, mettendo al centro il gusto. Ricca anche l’offerta di bevande, che vanno dalla birra artigianale al vino biologico.

Una ventina i food truck presenti, da scoprire attraverso un goloso percorso che permetterà di viaggiare nelle diverse tradizioni dello street food. Un ristorante a cielo aperto, con alcuni veri e propri chef gourmet che prepareranno specialità espresse, e un allestimento di tavoli e sedie per il pubblico, dove sapori, arte e bellezza si fondono.

Per gli appassionati della carne, immancabili gli hamburger di chianina e gli arrosticini; la tradizione artigianale è rappresentata dalle tigelle, tipiche focaccine modenesi, e dalle originali olive all’ascolana; non mancano i panini gourmet, elaborati dalla fantasia degli chef viaggianti; e naturalmente twister dog (anche gluten free), tortellini romagnoli e gnocchi fritti, hot dog, coni pizza. Spazio ai dolci con churros, pancake e dolci al cucchiaio.

Nella tre-giorni dedicata al cibo di strada, con apertura venerdì dalle 18.00 alle 24.00 e sabato e domenica dalle 11.00 alle 24.00, saranno allestiti anche un mercatino vintage (il sabato) e il tradizionale mercatino di artigianato artistico della città, “Mani Creative”. Inoltre, per tutta la durata della manifestazione, dj set live con il collettivo Music Elevation.

Street Food Mania è organizzato dall’associazione SFM ed è realizzato in collaborazione con la Pro Loco di Piazzola sul Brenta e con il patrocinio del Comune.

Orari:

venerdì 7 ottobre – dalle 18 alle 24

sabato 8 ottobre – dalle 11 alle 24

domenica 9 ottobre – dalle 11 alle 24

Ingresso libero

Informazioni:

info@streetfoodmania.it

www.streetfoodmania.it

www.facebook.com/streetfoodmania