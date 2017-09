Specializzati in furti di gioielli, arrestati quattro rom

Connect on Linked in

Operazione dei carabinieri di Trento. Agivano anche in Veneto

NordEst – Erano specializzati in furti e rapine ai danni di rappresentanti di gioielli e agivano in Trentino, in Veneto e in Lombardia. Si tratta di quattro uomini rom, cugini tra loro, arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Trento, con la collaborazione dei colleghi di Treviso e di Verona.

Gli arrestati sono accusati in particolare di un colpo per un valore di circa 5.000 euro, avvenuto a Lavis lo scorso 2 agosto, in Trentino, ai danni di un rappresentante di preziosi della provincia di Vicenza. La modalità d’azione, con l’uso di una motocicletta Yamaha Fazer, ha dato il nome all’indagine, denominata Fazer.

Per tre degli accusati il gip di Trento Marco La Ganga ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre per un quarto uomo l’arresto è scattato per cumulo di pene.