Sostegno alle donne vittime di violenza: al via la raccolta delle domande in Trentino

Dal 1° di aprile presso i Servizi sociali territoriali si potrà richiedere la misura di sostegno rivolta alle donne vittime di violenza

Trento – A partire dal 1° di aprile si potrà presentare domanda per ricevere questo sostegno economico, presso i Servizi sociali delle Comunità e dei Comuni di Trento e Rovereto.

Si è tenuto il primo dei due incontri formativi – il prossimo si terrà il 30 marzo – con gli operatori dei Servizi Sociali territoriali che si occupano di raccogliere e trasmettere le domande ad APAPI – l’Agenzia provinciale per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa tramite una piattaforma informatica che consentirà di iniziare a liquidare i primi importi già nel mese di maggio”, conclude l’assessore. Le risorse utilizzate per finanziare questo intervento economico sono interamente provinciali.

Requisiti e condizioni

Possono accedere all’assegno le donne vittime di violenza residenti in provincia di Trento al momento della presentazione della domanda.

La condizione per accedere all’assegno è la presa in carico della donna vittima di violenza da parte dei servizi sociali territoriali, i quali tengono anche conto dei percorsi intrapresi presso i servizi antiviolenza accreditati. La presa in carico prevede un piano personalizzato di intervento al quale la donna deve aderire.

Lo stato di vittima di violenza è verificato dal servizio sociale territoriale attraverso la verifica della sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti: aver sporto denuncia o querela e/o aver intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza presso il servizio sociale territoriale o il consultorio o il servizio di psicologia clinica dell’Azienda sanitaria o un ente del terzo settore appartenente alla filiera dei servizi antiviolenza.

Domanda

La domanda di assegno è presentata all’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza integrativa attraverso i Servizi sociali territoriali.

Misura

La misura consiste in un assegno mensile pari a 400 euro, ridotto a 200 euro se la richiedente è ospite di una struttura residenziale socio-assistenziale che garantisce anche vitto e alloggio.

L’assegno è corrisposto per un periodo minimo di tre mesi e massimo di dodici mesi, sulla base di quanto previsto dal piano personalizzato di intervento.