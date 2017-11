Incendio distrugge il Lido di Lagundo, fiamme domenica anche a Ponte Arche e Gardolo

Print This Post

Un incendio ha distrutto domenica notte, l’edificio principale del Lido di Lagundo

Bolzano – In piena notte, sono stati allertati i vigili del fuoco della zona. Quasi 90 uomini sono stati impegnati per domare il rogo che è stato spento verso le 3 di notte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Croce bianca.

In breve

Fiamme domenica mattina in un appartamento di via Marconi a Ponte Arche – Il cortocircuito di un frigorifero ha incendiato alcuni giornali. Il fuoco si è propagato ed ha quindi mandato in fumo parte di una cucina. Alle 10.30 l’allarme dato dai passanti e dal vicino hotel Bel Sit. Sul posto i vigili del fuoco del Lomaso e del Bleggio Inferiore. L’ intervento ha riguardato un’abitazione sopra la locale officina, senza coinvolgere fortunatamente persone.

Un incendio ha completamente distrutto un rimessaggio agricolo – L’allarme è scattato domenica mattina a Gardolo di Trento. Dopo le verifiche del caso è stato escluso il dolo. Le fiamme sono divampate in una serra adibita a magazzino che era posta a fianco di una casa di località Palazzine. Sono intervenuti con degli estintori i residenti, per avere ragione del fuoco.

Magnifica Comunità, i Vicini ‘archiviano’ il Comun Generale – Al referendum passano le modifiche allo statuto con il 94% di voti favorevoli. In 2.500 alle urne. Rafforzati le funzioni e il ruolo del Consiglio dei regolani e del Comitato di controllo per una semplificazione amministrativa e per la cancellazione del Comun Generale.