Settantenne disperso in val dei Mocheni: ritrovato senza vita. Boscaiolo muore in Alto Adige

Rigenera immobili e realizza nuovi edifici con materiali ‘green’ e mobili dagli scarti di produzione Rovereto – Edifici, nuovi o rigenerati, efficienti e ‘green’, non solo perché puntano tutto sul legno ma anche perché per l’arredamento (di design) si recuperano gli scarti. Così Ri-Legno si è trasformata da start up a impresa modello dell’economia circolare. […]