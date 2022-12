Scontro frontale a Prato Isarco: deceduto un giovane, diversi feriti

Deceduto il 19enne dopo uno schianto in auto

Bolzano – E’ deceduto all’ospedale di Bolzano uno dei 5 feriti dello scontro frontale tra due macchine, avvenuto giovedì 8 dicembre nel tardo pomeriggio sulla strada statale del Brennero tra Bolzano Nord e Prato Isarco. La vittima è un giovane cittadino kosovaro. Le sue condizioni fin da subito erano state giudicate molto gravi.

Un’auto, a seguito di una sbandata, è uscita di carreggiata, probabilmente a causa delle condizioni stradali sdrucciolevoli: un secondo veicolo, proveniente dalla direzione opposta, non è riuscito a frenare in tempo, centrando l’altro mezzo. Purtroppo il giovane, originario del Kosovo, non ce l’ha fatta ed è deceduto per le gravi ferite riportate venerdì mattina 9 dicembre, all’ospedale di Bolzano, come ha confermato a Stol l’azienda medica altoatesina.

In breve

Dolore a Tesero in Val di Fiemme dopo il grave incidente stradale del 7 dicembre, nel quale ha perso la vita Giancarlo Vinante, 80 anni. Attorno alle 18.30 Vinante, falegname in pensione molto noto in paese, stava viaggiando lungo la strada di fondovalle quando nell’affrontare una rotatoria si è scontrato con l’auto di due ragazze diretta a Cavalese. Troppo gravi le ferite riportate. I funerali si terranno a Tesero sabato 10 dicembre.

E’ deceduta dopo un grave incidente stradale nelle scorse settimane, Anna Perugini. Ex assessore,l’82 enne ex presidente degli albergatori trentini sezione dell’ Alto Garda dagli anni 2000 al 2010 e una delle figure di riferimento per la categoria trentina. L’ultimo saluto per lei, sabato 10 dicembre alle ore 14:30 presso la Chiesa di S. Andrea di Torbole.