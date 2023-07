Un ponte di creatività fra Tonadico e Sagron Mis: “Sassi che parlano… parole che colpiscono”

Complicità, amicizia, solidarietà: sono alcune delle parole scritte su dei sassi che si possono trovare camminando nei paesi di Tonadico e Sagron Mis

Tonadico/Sagron Mis (Trento) – Fanno parte del progetto “Sassi che parlano….parole che colpiscono”, realizzato dalla Scuola dell’infanzia di Tonadico che da sempre promuove momenti di condivisione, partecipazione e collaborazione con le famiglie e con le comunità di riferimento.

“La mente ritorna al Natale 2021 che ci ha visto costretti, causa la pandemia, a cercare modi diversi per permettere a tutti di sentirsi parte di un’unica Comunità Educante – spiegano le insegnanti della scuola dell’infanzia di Tonadico – così, mentre a scuola i bambini e le bambine erano impegnati a costruire un Presepe da allestire a Palazzo Scopoli, le famiglie sono state coinvolte, ognuna per conto proprio, nella decorazione dell’albero di Natale”.

Per lasciare traccia dell’esperienza, a ogni gruppo familiare è stato chiesto di sintetizzare in una parola quanto vissuto. Parole che poi sono state scritte su dei sassi così da poter essere “donate” alle Comunità di Tonadico e di Sagron Mis.

A Tonadico, con l’aiuto degli operai comunali, sono stati posati sul “salesà”, tipica pavimentazione del centro storico.

Nei giorni scorsi i bambini e le bambine della scuola si sono recati in gita a Sagron Mis. Accolti dalla vicesindaca Annalisa Broch e grazie alla sua disponibilità, è stata l’occasione per visitare Sagron e Mis, mangiare in compagnia nella scuola materna, oggi chiusa e donare anche a quella comunità i preziosi sassi. “L’invito – concludono le insegnanti – è ora rivolto a residenti e turisti a cercare i sassi, leggere le parole, accoglierle nel vostro cuore e farne buon uso”.