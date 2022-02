San Valentino 2022, Coldiretti: 1 italiano su 2 regala fiori. Con covid, vola dating online

Festa simbolo di primo ritorno alla normalità. Ecco le nuve tendenze legate al dating in tempi di covid

NordEst – Oltre un italiano su due (53%) che fa regali per San Valentino sceglie quest’anno di donare piante e fiori, superando cioccolatini (25%), capi di abbigliamento (11%) e gioielli (11%). E’ quanto emerge dall’indagine on line condotta dal sito www.coldiretti.it per la festa degli innamorati con la mobilitazione dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica per offrire il meglio delle produzioni Made in Italy.

Con la discesa dei contagi e lo stop alle mascherine all’aperto la festa quest’anno, sottolinea la Coldiretti, diventa il simbolo di un primo ritorno alla normalità ma anche l’occasione per far ripartire gli acquisti di piante e fiori. Ma non tutti sanno che fiori e colori hanno un loro linguaggio e per non sbagliare scendono in campo i tutor della Coldiretti per rivelarne il significato.

Fiori e coori dell’amore

Se il colore rosso significa passione ardente, quello bianco testimonia l’amore puro e spirituale, mentre il corallo rivela il desiderio. Occhio alla rosa gialla, perché oltre a simboleggiare un amore disperato potrebbe anche comunicare tradimento. E ancora, il ranuncolo simboleggia bellezza malinconica, la calendula dedizione ma anche pene d’amore e se il garofano bianco significa fedeltà, quello giallo eleganza, quello rosa amore reciproco e quello rosso amore vivo e intenso.

Le orchidee significano totale dedizione in amore, la margherita amore puro, innocente, il papavero, invece, tranquillità e serenità. Per assicurarsi la durata dei fiori, la Coldiretti consiglia di accorciare il gambo di 3-4 centimetri con un taglio netto e obliquo. Piccolo trucco per l’acqua che deve essere fresca e pulita è sciogliervi un’aspirina o 3-4 gocce di candeggina per litro al fine di impedire la formazione di batteri che ostruirebbero i canali per portare l’acqua al fiore. Cambiarla una volta al giorno ed evitare l’esposizione a luce diretta, le correnti d’aria sia calda sia fredda e le fonti di calore.

Costi in aumento per le serre

Quest’anno produrre fiori costa agli agricoltori italiani il 30% in più a causa dell’impennata dei costi energetici, con i vivai costretti a produrre praticamente in perdita. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti diffusa in occasione della mobilitazione dei mercati contadini di Campagna Amica in tutta Italia in vista di San Valentino.

Nelle serre si spende dal 50% in più per il gasolio e l’elettricità al 400% in più per concimi e metano, mentre i prezzi degli imballaggi in plastica sono triplicati. Per una serra di mille metri dove si coltiva un fiore del periodo come la viola a ciocche, la perdita netta per i vivaisti è di 1.250 euro, con costi di produzione che superano quelli di vendita. E se in altri settori si cerca di concentrare le operazioni colturali nelle ore di minor costo dell’energia elettrica, rileva Coldiretti, le imprese florovivaistiche non possono interrompere le attività, pena la morte delle piante o la mancata fioritura. Le rose, ad esempio, hanno bisogno di una temperatura fissa di almeno 15 gradi per fiorire e lo stesso vale per le gerbere, mentre per le orchidee ne servono 20-22 gradi e in assenza di riscaldamento muoiono. E chi non riesce e far fronte agli aumenti è così costretto a spegnere le serre e cercare di riconvertire la produzione. Un trend che pesa su un settore cardine per l’economia agricola che vale oltre 2,57 miliardi di euro, generati da 27 mila aziende, con un indotto di 200 mila occupati.

Dating e nuove tendenze

Gli ultimi due anni hanno spinto molte persone in cerca dell’anima gemella a ridefinire le proprie priorità. Sembra infatti che l’idea più diffusa sia quella di non perdere tempo e concentrarsi sin da subito sui propri obiettivi.

Non sorprende che il modo in cui gli adolescenti e i giovani adulti di oggi si avvicinano al dating differisca da quello delle generazioni precedenti. La Gen-Z, rinomata per essere più attenta a questioni sociali, cambiamento climatico e salute mentale, sta infatti rivoluzionando il modo di approcciarsi alle relazioni sentimentali. Ecco i termini cruciali per comprendere le ultime tendenze del mondo degli appuntamenti, analizzate dagli esperti di Babbel in occasione di San Valentino.

Advodating

Advodating, dall’unione di advocate (sostenere una causa) e dating, significa cercare un partner che sostenga le medesime cause, come il movimento Black Lives Matter o il DDL Zan, e che abbia opinioni politiche simili. Questo accade anche nelle app di incontri, dove sempre più persone specificano sul proprio profilo le cause e i valori che sostengono e su cui non sono disposti a scendere a compromessi.

Thunberging

Il cambiamento climatico continua ad essere uno dei principali punti di discussione a livello globale, tanto da influenzare anche il mondo del dating. Il thunberging, nome che deriva dall’attivista Greta Thunberg, è infatti molto simile all’advodating, ma si riferisce specificatamente alla lotta contro la crisi climatica. Non sorprende quindi che molte conoscenze al Youth for Climate o mentre si ripuliscono le spiagge dalla plastica possano trasformarsi in qualcosa di più romantico.

Wokefishing

Il wokefishing indica la pratica di fingersi sostenitori di certe cause considerate progressiste solo per impressionare il proprio date, come ad esempio spacciarsi per convinti femministi o vegani. Il termine viene dall’unione di woke, che significa essere attenti alle questioni sociali e mettere in discussione lo status quo, e fishing, sulla falsa riga del rinomato catfishing – dove però è l’aspetto fisico a trarre in inganno e non le convinzioni politiche e ideologiche.

Hardballing

L’hardballing, da hardball (termine traducibile in “metodo forte, diretto e a volte sgradevole”), consiste nel comunicare le proprie aspettative prima ancora del primo appuntamento e nel non accettare vie di mezzo. A seguito della pandemia infatti molti hanno riflettuto sulle proprie priorità e obiettivi e sull’importanza di non sprecare tempo con frequentazioni futili. Questo significa non lasciare spazio a chi fa breadcrumbing (chi flirta senza avere nessuna intenzione di iniziare una relazione) o semplicemente cerca un diverso coinvolgimento emotivo.

Astrolove

È in crescita la tendenza di farsi guidare dall’astrologia quando si tratta di cercare l’amore, ovvero fare “match” solo con persone appartenenti a certi segni zodiacali con i quali, secondo gli astri, si è più compatibili. Consapevoli di ciò, alcune piattaforme di incontri hanno aggiunto la possibilità di indicare nel profilo il proprio segno e di filtrare i possibili match in base a questo criterio.

Booster Love

Con la diffusione di nuove varianti e le sempre più stringenti restrizioni per i non vaccinati, è diventato un must per molti utenti delle app di incontri condividere il proprio stato vaccinale sul profilo. È molto frequente infatti leggere nelle biografie “3 su 3”, “boostered” o “se sei no-vax, swipe left”. Agli appuntamenti poi capita spesso di parlare di quale vaccino si è fatto, diventato quindi un vero e proprio argomento rompighiaccio.

Outsourcing

Il termine outsourcing, composto dalle parole out e source, significa “ottenere supporto esterno”. Infatti, esattamente come un’azienda affida a fornitori esterni certi processi produttivi o aree di business, così alcune persone alla ricerca di una relazione danno in mano ai loro amici i propri profili sulle app di incontri, sperando che facciano scelte migliori.

Emotional Equality

Dopo questi ultimi due anni intensi, in tanti hanno rivalutato l’importanza della salute mentale e hanno iniziato a parlarne apertamente, non considerandolo più come un argomento tabù, ma al contrario come un modo sano di prendersi cura di sé stessi. La stessa tendenza si sta riscontrando anche nel mondo degli incontri dove diverse persone, soprattutto tra le generazioni più giovani, preferiscono uscire con qualcuno che riconosca il valore di una terapia.

Untyping

Un’altra nuova tendenza nel dating consiste nel lasciare alle spalle il proprio type, ovvero il proprio “tipo” ideale, e di cercare qualcuno con caratteristiche diverse. Alla base di questo cambiamento c’è una riflessione su come la relazione con quella tipologia di persona non abbia funzionato in passato e una conseguente ridefinizione dei propri “standard”.

Caspering

Caspering fa riferimento a Casper, il fantasma del celebre film, meno spaventoso dei suoi pari, ma al contrario piuttosto dolce. Nel mondo del dating questo termine viene usato per indicare un allontanamento graduale, ovvero la versione light del ghosting, in cui la sparizione è invece improvvisa. Seppur il riferimento a Casper faccia sembrare più simpatico questo modo di chiudere una relazione, si tratta comunque di un approccio vigliacco. In entrambi i casi chi sparisce diventa infatti un fantasma: non risponde ai messaggi o alle chiamate, blocca da tutti i social network e così via, senza dare una vera e propria spiegazione.

Pet fishing

Fare petfishing significa usare animali domestici (in inglese pets) nelle proprie foto per attirare l’attenzione di un’altra persona. Presentarsi con una foto in cui si tiene in braccio un cucciolo di cane, per esempio, può ampliare le possibilità di match. Il termine si potrebbe quindi tradurre in “animale da acchiappo”.