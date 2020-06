Rsa, la Giunta approva le Linee guida per le visite. Ancora doppio zero sul fronte coronavirus

Rsa, la Giunta approva le Linee guida per le visite

Trento – Approvate dalla Giunta provinciale, su indicazione dell’assessore alla salute Stefania Segnana, le disposizioni relative all’accesso di parenti e visitatori a strutture residenziali socio-sanitarie per anziani e disabili.

Le linee guida, che erano state condivise proprio ieri con i vertici di Upipa e Spes e, in precedenza, con i rappresentanti degli enti gestori e i sindacati, prevedono la possibilità di consentire l’accesso a parenti e visitatori a partire da giovedì 18 giugno. La deliberazione, in coerenza con il Dpcm, stabilisce che è facoltà coordinatore sanitario – e non del legale rappresentante dell’ente gestore, indicare i casi in cui sono permesse le visite agli ospiti.

Confermate le misure di prevenzione già individuate dalle precedenti linee guida, ovvero la necessità di adottare misure specifiche tecnico-organizzative atte a:

impedire il contatto fisico tra residenti e parenti/visitatori

organizzare spazi, luoghi e arredi dedicati

garantire percorsi distinti di accesso

garantire una sorveglianza continua.

In breve

Nuovo stop per il NOT di Trento. Il nuovo ospedale del Trentino che dovrebbe sorgere nell’area di via al Desert, si è nuovamente incagliato al Tar. Questa volta i giudici amministrativi hanno bocciato l’assegnazione (decisa nel dicembre 2019) alla Guerrato spa di Rovigo del maxiappalto con la formula del project financing che vale, nell’arco di 30 anni, 1,47 miliardi di euro. La sentenza del Tar ha accolto le argomentazioni dell’unica concorrente rimasta in lizza, la Pizzarotti spa di Parma che guida la cordata composta anche dalla trentina Cristoforetti energia. Ora si rischia un nuovo lungo stop nell’iter dell’opera.