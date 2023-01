Rovereto, rubano in un’azienda durante un grave incidente: 2 arresti

Protagonisti della vicenda due uomini, padre e figlio, che mercoledì scorso avevano provato a sfruttare a loro vantaggio i momenti di confusione conseguenti all’incidente sulla statale 12 all’altezza di marco di Rovereto; si sono introdotti in un’azienda della zona per rubare parti di autoveicoli lì custoditi

Rovereto – I due hanno però fatto entrare in funzione il sistema anti intrusione della stessa azienda. Successivamente sono intervenuti un dipendente dell’azienda e una pattuglia dei carabinieri. Padre e figlio hanno provato ad abbandonare la refurtiva e – dopo aver aggredito il dipendente della società – di fuggire. Ma sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri.

I carabinieri di Rovereto hanno inoltre arrestato due cittadini di origine straniera per sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. I due, rispettivamente di 23 e 30 anni, sono stati individuati da militari durante un normale controllo. Per sfuggire all’identificazione, uno dei due giovani si è rifugiato in un esercizio commerciale, dove, grazie all’aiuto dell’altro, ha aggredito i militari. Una volta arrestati, sono stati trovati in possesso di otto involucri di cocaina. L’autorità giudiziaria ne ha disposto il trasferimento presso il carcere di Trento in attesa di giudizio.

In breve

Lutto in Agordino: malore fatale per un giovane di 26 anni. Lavorava in Luxottica, Kevin Fontanive e aveva 26 anni. Dopo alcuni anni trascorsi in Germania come cameriere, era tornato a casa. E’ stato ritrovato senza vita – in seguito ad un malore improvviso – nella casa di Bertoi a Frassenè agordino dove abitava. Immediato l’intervento della guardia medica, ma per il ragazzo non c’era più nulla da fare. I funerali si terranno domani, martedì a lle 14.30 a Frassenè.

Bus finisce capovolto in autostrada. L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo di lunedì 16 gennaio, sulla A13, all’altezza di Padova Est. A bordo c’erano 52 persone, adulti e bambini, di nazionalità romena: una persona è stata portata in ospedale in codice rosso, altri 4 in codice giallo e 17 in codice bianco.