Trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento

Rovereto – Un uomo di 40 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere stato investito mentre attraversava via dell’Abetone (Strada statale 12). L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Craffonara, poco dopo le 6.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, con un automedica e due ambulanze, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Rovereto, incaricati di ricostruire quanto accaduto.