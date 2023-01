Grandi infrastrutture: mercoledì a Trento arriva il ministro Salvini

Posted on

Prima edizione di RockMantica Mezzano Mezzano (Trento) – Sabato 10 giugno dalle 18.00 alle 24.00 a Mezzano in Piazza Brolo va in scena la prima edizione di RockMantica. Sul palco suoneranno: Elettroliti AyawascA ICE on FIRE Black Star Food and Drinks, Panini caldi a tutte le ore e birra a volontà con l’eccezionale presenza di […]