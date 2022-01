Quirinale: Ferrari, Noggler e Fugatti sono i tre grandi elettori del Trentino Alto Adige

Posted on

Proseguono gli interventi dei Vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine locali in seguito alle cadute in moto San Martino di Castrozza (Trento) – Nuovi incidenti motociclistici ai piedi delle Pale. In questi giorni i Vigili del fuoco sono stati impegnati nuovamente in un intervento per il soccorso di un centauro caduto sulla strada per […]