Quale futuro per Primiero? Acli avvia il percorso “Ri-costruire Comunità”: mercoledì 27 febbraio alle ore 20.30 in Comunità

Connect on Linked in

L’iniziativa, si propone di costituire uno spazio insieme una possibilità per attivare partecipazione in una prospettiva comunitaria potenziando le risorse presenti e avviando un processo di crescita di relazioni tra cittadini e realtà associative istruzioni. Un modo per restituire benessere alle persone, per liberare nuove energie, per rendere più efficace la possibilità di fare sistema

Primiero (Trento) – “Sembra un paradosso, ma l’iper-comunicazione e il villaggio globale – afferma Stefano Sarzi Sartori, Consulente Acli per il progetto – ci hanno gradualmente impoverito dell’elemento primario per la nostra crescita e il nostro benessere: le relazioni, il dialogo. Ci hanno rubato le relazioni vere, quelle non di facciata, non da emoticon, ma “de visu”. Oggi ricostruire comunità significa ricostruire legami improntati a nuove modalità di affrontare le situazioni dei nostri contesti, ma connettendoci con tutte le organizzazioni sociali e poi alle istituzioni, perché la comunità è un bene prezioso ed è di tutti. Ogni persona ed ogni competenza va valorizzata e innestata in una prospettiva comune e condivisa che ponga al centro le relazioni fonte primaria del nostro benessere e cuore della generatività”.

La prima serata pubblica

Il tema e la proposta di progetto, saranno trattati in un primo incontro in cui la prospettiva del rigenerare comunità, sarà affrontata sotto diversi punti di vista. L’appuntamento, è fissato per Mercoledì 27 febbraio alle ore 20.30 Sala Negrelli – Comunità di Primiero con una tavola rotonda, durante la quale saranno approfondite le diverse prospettive del progetto. Alla serata, moderata dal giornalista Walter Nicoletti, vice presidente Acli, saranno presenti:

Giuseppe Milan – Docente Università di Padova – Punto di vista Educativo

Punto di vista Educativo Graziano Molon – Esperto di sviluppo locale – Punto di vista Economico

Punto di vista Economico Stefano Sarzi Sartori – Esperto in sviluppo di comunità – Punto di vista Sociale

Durante il primo incontro sarà presentata la proposta di un percorso aperto a tutti di riflessione e condivisione. Con esso si intende dare avvio all’ipotesi di lavoro per rigenerare insieme il contesto di comunità.

Il percorso si strutturerà in 3 incontri a cadenza settimanale con l’utilizzo di varie metodiche: dal “learning cafè” ai “dialoghi sul futuro” (metodo finlandese). Attraverso questo percorso si cercherà di delineare insieme un futuro sul quale saranno gli stessi partecipanti al percorso a decidere e a scommettere.