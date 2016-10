Trento – La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore Tiziano Mellarini, ha stanziato ulteriori fondi, pari a 150 mila euro, destinati alla promozione dell’ attività sportiva per l’anno 2016. Lo stanziamento deriva dalla recente variazione di bilancio che ha destinato ulteriori disponibilità finanziarie al settore.

E’ unanimemente riconosciuto che lo sport sia uno degli strumenti più efficaci per aiutare i giovani nella loro crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica. Lo sport, inoltre, può rappresentare un volano per lo sviluppo del territorio, grazie alle grandi manifestazioni sportive e all’attività professionistica.

La Provincia, riconoscendo la valenza sociale ed economica dello sport, ha messo in campo da tempo tutta una serie di strumenti per dare sostegno allo sviluppo del settore e per creare un contesto in cui le società sportive possano svolgere con maggiore efficacia il proprio ruolo, con l’obiettivo condiviso di dare qualità alla pratica sportiva, legandola maggiormente alle specificità del territorio.

Sulla base di queste considerazioni, la Giunta, su proposta dell’assessore Tiziano Mellarini, nella sua seduta di oggi ha deciso di mettere a disposizione ulteriori fondi, per 150 mila euro, destinati alla promozione dell’ attività sportiva per l’anno 2016.