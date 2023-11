Uno scatto contro la violenza: appello agli uomini, mercoledì 22 novembre alle 17.30 davanti al Comune di Primiero

“Contro la violenza ci metto la faccia”: una foto di gruppo per dire basta! Il 25 novembre è anche la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A Palazzo Scopoli si terrà il “ Terzo “Festival delle pari opportunità” dal 24 al 25 novembre 2023

Primiero (Trento) – A Primiero è stata organizzata un’iniziativa originale, dedicata in particolare a tutti gli uomini di ogni età, che vogliono dare un messaggio chiaro contro ogni violenza. Una foto di gruppo, per sostenere e proteggere le donne dalla violenza, per essere parte della soluzione, non del problema. Il cambiamento inizia da noi stessi.

L’invito è a presentarsi mercoledì 22 novembre, alle 17:30 davanti al Comune di Primiero. La stessa iniziativa proseguirà il 24 e 25 novembre durante il Festival delle pari opportunità a Palazzo Scopoli (Toinadico).