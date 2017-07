Primiero, numerosi interventi del 118 Trentino Emergenza

Connect on Linked in

Gran lavoro in questo fine settimana per i sanitari del 118

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Intervento del 118 sabato pomeriggio poco dopo le 13 nel comune di Primiero San Martino di Castrozza (Siror) per un codice giallo. Secondo le informazioni fornite dal 118, due persone sarebbero state trasferite – in seguito ad un incidente non precisato nela dinamica – all’ospedale di Feltre, in condizioni non gravi.

A Tonadico, nella giornata di venerdì soccorsa una anziana di 95 anni, sfiorata – secondo le prime informazioni, da una vettura – in zona Tonadico. Sul posto l’ambulanaza che ha trasferito la dona a Feltre. Dinamica dell’incidente in corso di accertamento da parte della Polizia locale.