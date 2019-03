Primiero, Elisoccorso a Tonadico per una caduta in bici

Connect on Linked in

L’incidente è avvenuto verso le 15 di venerdì pomeriggio

Tonadico (Trento) – Incidente in bicicletta, venerdì pomeriggio, nei pressi del cimitero di Tonadico in zona Chiesa di San Vittore. Per cause da accertare una ciclista – secondo le prime informazioni di origini tedesche – sarebbe caduta violentemente a terra procurandosi vari traumi.

Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 con l’ambulanza e di seguito dell’equipe medica arrivata in elicottero e calata a breve distanza dal luogo dell’incidente. Subito dopo, l’elicottero è atterrato nei pressi del paese di Tonadico.

Secondo le informazioni fornite dalla Centrale 118 Trentino Emergenza, in seguito alla caduta, la ciclista avrebbe riportato vari traumi ed è stata quindi trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento in codice giallo. A Tonadico sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del Corpo di Primiero per il supporto all’eliambulanza.