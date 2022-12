Primiero, avviso di selezione per assunzione OSS in Comunità: domande entro il 15 dicembre

La Comunità di Primiero ha indetto una selezione, tramite colloquio, per assunzioni a tempo determinato di personale nel profilo professionale di “Operatore Socio Sanitario”, Categoria B, livello evoluto, 1^ posizione retributiva

Primiero (Trento) – Per essere ammessi alla selezione gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda di ammissione redatta in carta semplice, da redigersi possibilmente secondo l’allegato fac-simile e sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, senza autenticazione ed allegando una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, all’Ufficio Protocollo – c/o Settore Affari Generali 3° piano della Comunità di Primiero – Via Roma n.19 – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (TN) a partire dalla pubblicazione del presente avviso ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno GIOVEDI’ 15 DICEMBRE 2022. La domanda potrà essere:

consegnata a mano (negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 08.30 alle 12.00 o dalle 14.30 alle 16.30 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00) ed in tale caso la data di arrivo della domanda e dei documenti sarà stabilita dal timbro a calendario del protocollo generale – l’Ufficio protocollo ne rilascerà ricevuta;

spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo suindicato;

spedita da casella di posta elettronica certificata (PEC) ed inviata esclusivamente all’indirizzo pec della Comunità di Primiero comunita@pec.primiero.tn.it. Si precisa che ai fini dell’ammissione farà fede la data di consegna risultante a sistema. La domanda deve essere firmata, scansionata in formato PDF o PDF/A e alla stessa deve essere allegata la scansione del documento di identità in corso di validità. Sono accettati anche i formati XML, TXT, TIFF, JPEG, JFIF, JPE e EML. Non sono accettati formati di file compressi. Sono ammesse le domande sottoscritte con firma digitale o con firma elettronica qualificata come previsto dal CAD oppure può essere trasmessa dal proprio domicilio digitale purchè le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare e tale aspetto sia attestato dal gestore del sistema di messaggio o in suo allegato.

Qualora la domanda pervenga in formati non ammessi, l’Amministrazione provvederà all’esclusione del candidato dalla procedura. Analogamente si provvederà all’esclusione qualora la domanda risulti illeggibile. Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e pertanto non verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore od il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non saranno corredate dai documenti richiesti dall’avviso di selezione. La data di arrivo della domanda sarà stabilita dal timbro a calendario dell’Ufficio Protocollo.