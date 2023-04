Poste, anche Chiusa fra i primi uffici ‘Polis’

Posted on

Sono 73.880 i malati, 3.815 in più. Altri 646 guariti e 756 decessi. Il punto nel bellunese e in Veneto NordEst – Sono 73.880 i malati, 3.815 in più. Altri 646 guariti e 756 decessi. “Le misure in scadenza il 3 aprile inevitabilmente saranno allungate. I tempi li deciderà, come è sempre accaduto, il Consiglio dei […]