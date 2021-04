Pove del Grappa, uccide moglie 39enne a martellate e si costituisce

Posted on

VENETO Maratona di San Antonio a Padova – La competizione, che festeggia il decimo anniversario, sarà domenica 26 aprile per le vie di Padova. La Maratona sarà preceduta da tre giorni di eventi: venerdì 24 aprile sarà la giornata dell’inaugurazione dell’Expo in Prato della Valle con stand gastronomici, degustazione prodotti tipici, Pasta Party per i […]