La Piscina di Primiero riapre lunedì 28 giugno e dal 5 luglio ripartono anche i corsi

Lo comunica ufficialmente la società ‘Sport e Tempo Libero’ che gestisce la struttura di Primiero

Primiero (Trento) – La Piscina di Primiero riapre finalmente dopo una lunga pausa dovuta alla pandemia, lunedì 28 giugno 2021. Rimangono in vigore le norme del protocollo anticovid 2020. Nel dettaglio: mascherina all’interno, igienizzazione mani ed è consigliabile la prenotazione per il nuoto libero. Per quanto riguarda invece i corsi, questi ripartiranno da lunedì 5 luglio.

C’è grande sosddifazione da parte del gestore dell’impianto Alessandro Ventimiglia che conferma: “L’invito rivolto a tutti è però quello di rispettare le norme di sicurezza richieste da questo periodo post pandemia. Non mancano le novità per la Piscina della Comunità, che ormai si occupa di benessere a 360 gradi con molte attività”. Si tratta di un vero e proprio gioiello per la località, che si appresta a riavviare la nuova stagione estiva, dopo le recenti chiusure dettate dai Dpcm dell’emergenza covid.

“Abbiamo migliorato la palestra virtuale – spiega Alessandro Ventimiglia -, potenziato il sistema legato all’attività fisica, tramite il controllo della frequenza cardiaca ma non solo, con un’attenzione particolare al benessere e alla nutrizione equilibrata per tutti i nostri utenti. La cura del corpo, i massaggi terapeutici e i consigli per una vita sana, sono le priorità del nostro centro, assieme all’attività legata al soccorso in acqua che prosegue a pieno ritmo, con corsi e momenti di formazione”. Nei prossimi mesi non mancheranno altre importanti novità per la struttura, grazie all’importante lavoro che sta portando a termine la Comunità di Primiero.

Per ora dedichiamoci al nuoto e all’attività fisica a 360 gradi – ognuno con il proprio stile – tornando in forma dopo questo periodo difficile e ritrovando una straordinaria normalità, che ci manca davvero da troppo tempo.

Buon lavoro ad Alessandro e a tutto il suo splendido staff!