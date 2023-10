Provinciali: Fugatti riconfermato con il 51,82%: “Chiaro messaggio”, Valduga (37,50%) e Degasperi (3,81%)

Il primo commento sul risultato che premia l’uscente Fugatti con oltre il 50% dei consensi. Tutti i dati

Trento – Il governatore trentino, Fugatti ha atteso ad Avio l’esito del voto. Questo il suo primo commento: “Un chiaro messaggio da parte degli elettori che hanno approvato il governo dei 5 anni trascorsi. Un voto che ci responsabilizza perché i consensi sono cresciuti e vuol, dire che abbiamo lavorato bene”.Fugatti (Lega) è stato riconfermato Presidente della Provincia al secondo mandato. Un distacco di circa 14 punti rispetto a Francesco Valduga – 62.435 voti, il 37,67% – candidato del centrosinistra autonomista. Seguono Filippo Degasperi di Onda Civica (3,8%), l’ex leghista Sergio Divina (2,25%), Marco Rizzo (2,20%), Alex Marini del M5S (1,84%) ed Elena Dardo (0,47%).

I risultati dei partiti vedono in testa il Partito Democratico del Trentino 16,24% (7 seggi), seguito da Lega Fugatti presidente 13,2% (5 seggi), Fratelli d’Italia 12,23% (5 seggi), Noi Trentino per Fugatti presidente 10,56% (4 seggi in Consiglio provinciale), Campobase 8,18% (3 seggi), Patt 8,02% (3 seggi), Civica 5,06% (2 seggi), Casa autonomia.eu 4,45%, Alleanza Verdi e Sinistra 3,21% (1 seggio) e Fascegn 2,05%, Onda 2,33%, Democrazia Sovrana Popolare 2,29%, Forza Italia 2,01%, Movimento 5 Stelle 1,83%, Fassa 1,48%, Azione 1,40%, Italia Viva 1,31%, Alternativa Popolare 0,47%, Noi con Divina Presidente 0,81%, Udc 0,59%, Unione Popolare 0,52%, La me val Primiero Vanoi Mis 0,64%, Alternativa 0,48% e Giovani per Divina Presidente 0,27%.

Il risultato finale

Ultima rilevazione: 23 ottobre 2023 16:21 Sezioni rilevate: 527 su 527 Totale voti validi: 250.389 Risultati ufficiosi PAT

RISULTATI PRESIDENTE – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CANDIDATO PRESIDENTE E VOTI/LISTE COLLEGATE FUGATTI MAURIZIO 129.758 voti DI CUI SOLO AL PRESIDENTE 7918 51,82% VALDUGA FRANCESCO 93.888 voti DI CUI SOLO AL PRESIDENTE 8249 37,50% DEGASPERI FILIPPO 9.533 voti DI CUI SOLO AL PRESIDENTE 1436 3,81% RIZZO MARCO 5.651 voti DI CUI SOLO AL PRESIDENTE 218 2,26% DIVINA SERGIO 5.558 voti DI CUI SOLO AL PRESIDENTE 821 2,22% MARINI ALEX 4.796 voti DI CUI SOLO AL PRESIDENTE 302 1,92% DARDO ELENA 1.205 voti DI CUI SOLO AL PRESIDENTE 89 0,48% SCHEDE BIANCHE: 2.554 SCHEDE NULLE O CONTENENTI SOLO VOTI NULLI: 5.045 VOTI CONTESTATI E NON ATTRIBUITI: 15 TOTALE VOTANTI: 258.003