Parrocchie Primiero Vanoi Mis: tutte le celebrazioni della settimana

Decisione della Giunta per dare risposta alla domanda di alloggio per i dipendenti del settore ricettivo Trento – Gli alberghi dismessi potranno essere utilizzati come camere per il personale dipendente degli esercizi alberghieri classificati e in esercizio, rispondendo ad un esigenza reale e fortemente sentita nel settore turistico ricettivo. La decisione è stata assunta […]