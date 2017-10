PalaTrento si chiamerà “Blm Group Arena”

Connect on Linked in

Ora le verifiche burocratiche, poi passerà in Consiglio

Trento – Sono state aperte martedì pomeriggio le buste per la gara indetta dall’amministrazione comunale per individuare uno sponsor per il PalaTrento per reperire risorse da destinare alla copertura dei costi di gestione.

Si è aggiudicata provvisoriamente la gara la società Blm Group – Adige Spa, con un rialzo dell’offerta del 102%. Il corrispettivo annuale a carico dello sponsor era fissato per un importo a base d’asta di 100.000 euro, oltre Iva.

La società ha scelto ‘Blm Group Arena’ come nome per la struttura sportiva. Dopo avere verificato i requisiti di partecipazione stabiliti dal bando di gara, spiega il Comune, il nuovo nome della struttura potrà essere presentato in Consiglio comunale e ratificato con apposita delibera.

Una volta approvata, si potrà stipulare il contratto, che avrà durata dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2022