Ospitale di Cadore, tetto di un’abitazione con più appartamenti in fiamme: nessuna persona ferita

Dalle 3:45 circa di martedì, i vigili del fuoco stanno operando in Via Roma a Ospitale di Cadore per l’incendio tetto di un’abitazione di più appartamenti: nessuna persona è rimasta ferita

Belluno – Le squadre intervenute da Pieve di Cadore, Belluno e con i volontari di Valle di Cadore e Longarone con tre autopompe, due autobotti, un’autoscala, un carro e sedici operatori, hanno circoscritto e spento le fiamme evitando il coinvolgimento dell’intera struttura.

Danneggiati dalle fiamme l’intera copertura del tetto e tre appartamenti sottostanti: due non abitati al momento, in quanto case vacanze e uno con residenti due fratelli. Sono ora in corso le operazioni di copertura del tetto con teli di nylon da parte dei vigili del fuoco.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione presumibilmente nella tarda mattinata di martedì. Le cause dell’incendio probabilmente riconducibili ad una canna fumaria sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.