Ospedali Trentino, via libera Ministero a riorganizzazione

Incremento posti terapia intensiva da 32 a 78 e assunzioni

Trento – C’è il via libera dal Ministero della Salute per il piano di riorganizzazione degli ospedali trentini relativo alle misure anti-Covid19 elaborato dalla Giunta provinciale di Trento. Con l’ok da Roma sono state dunque autorizzate voci di spesa per 16 milioni di euro, su 40 milioni che complessivamente arriveranno per il biennio 2020-2021.

“Adesso dovremo stabilire chi si occuperà di predisporre e gestire gli appalti, se la Provincia o il Ministero”, spiega l’assessore provinciale alla Salute Stefania Segnana. Nello specifico il piano, che interesserà gli ospedali di Trento, Rovereto, Cles, Cavalese e Arco, prevede un incremento dei posti di terapia intensiva, che passeranno da 32 a 78 e 38 posti di sub-intensiva. Sono inoltre previste assunzioni per personale medico e para-medico da effettuare entro il 2020, un riammodernamento dei Pronto Soccorso con percorsi separati per gestire eventuali casi infetti e investimenti per il potenziamento di Trentino Emergenza.

In breve

Secondo i dati dell’Osservatorio del mercato del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano, all’inizio del mese di luglio si registravano due terzi dei posti di lavoro stagionali occupati rispetto a luglio 2019. Grazie alle riaperture due terzi dei posti di lavoro stagionali “previsti” sono di nuovo occupati, si legge in una nota. La situazione attuale è stata messa a confronto con quella del 2019. “Nel complesso, tra aprile e giugno abbiamo perso in media più di 12.000 posti di lavoro nel turismo”, riassume Stefan Luther, direttore della Ripartizione lavoro. “Due terzi di questi posti di lavoro sono di solito occupati da dipendenti residenti in Alto Adige. Attualmente, un terzo di posti di lavoro stagionali in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso” aggiunge Luther.