Ospedale di Feltre, Doppio intervento torna a far camminare una ragazza di 13 anni

Posted on

Continuano le polemiche nel partito di governo del Trentino dopo il caso Baratter e l’espulsione del consigliere Walter Kaswalder, ex presidente e anima storia delle stelle alpine trentine Trento – E’ in attesa delle motivazioni per poi fare appello ai probiviri. Walter Kaswalder (nella foto), espulso dal Patt, per i continui scontri con la linea […]