Operaio cade durante manutenzione stazione funivia Marilleva

L’uomo, trasportato a Trento, non è in gravi condizioni

Trento – Incidente sul lavoro mercoledì mattina in Trentino: un operaio di 58 anni è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso in seguito ad una caduta mentre svolgeva dei lavori di manutenzione alla stazione di arrivo della funivia Marilleva 1.400, in valle di Sole.

L’uomo, dipendente delle Funivie Marilleva, ha sbattuto la testa ed un braccio ma è sempre rimasto cosciente e non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri.