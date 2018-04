Omicidio-suicidio coppia americana nel Vicentino. A Lamon arrestato un uomo per detenzione illegale di arma e lesioni personali

Connect on Linked in

Uomo ha ammazzato la moglie e poi si è tagliato la gola nel Vicentino. Nel Feltrino, arrestato un uomo dai Carabinieri a Lamon per detenzione illegale di arma e lesioni personali

NordEst – I cadaveri di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio in una abitazione di Pozzoleone, nel vicentino. In base alla prima ricostruzione, l’uomo ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola. Sul posto i Carabinieri.

La donna, Leila Gakhirovan Kinser aveva 40 anni, il marito Joel Bradley Kinser, 44 anni, era originario di Boston: la donna, di origine russe ma naturalizzata statunitense, è stata trovata distesa a letto. Si presume che la morte sia avvenuta per strangolamento ad opera del marito probabilmente il giorno di Pasqua mentre il suicidio dell’uomo, che si è tagliato la gola in bagno, potrebbe essere avvenuto in un secondo momento, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, come proverebbero i vari tagli non mortali riscontrati sul cadavere.

I due erano ex soldati della base Usa di Vicenza, ora civili: lui lavorava come impiegato presso una ditta esterna. A fare la scoperta è stato il prete del comando Usa di Vicenza, insospettito dalla mancata risposta alle sue telefonate. Il sacerdote ha detto che l’uomo manifestava propositi suicidi a causa di una profonda depressione e per questo stava cercando di essergli particolarmente vicino.

Uomo arrestato a Lamon

L’uomo, che era assieme alla propria famiglia, dopo il pranzo pasquale in una casa in montagna è uscito nel cortile per fare vedere e provare una pistola monocolpo calibro 6 mm. Accidentalmente è partito il colpo che ha colpito la moglie allo stomaco.

La donna è ora ricoverata all’ospedale di Feltre con 30 giorni di prognosi. L’uomo è agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’arma, di cui si sta accertando la provenienza in quanto priva di matricola, è stata sequestrata. Al momento gli inquirenti escludono la volontarietà dell’atto.