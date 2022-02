Casa di riposo del Vanoi in festa per i 100 anni di nonna Giuseppina Bettega di Transacqua

Famiglia, parenti e ospiti, hanno festeggiato il lieto evento. Auguri in questi giorni anche su facebook per la signora originaria di Primiero

Canal San Bovo (Trento) – La Casa di riposo di Canal San Bovo ha festeggiato lo scorso 19 febbraio i 100 anni di nonna Giuseppina Bettega di Transacqua, da tutti conosciuta come Pina, ospite della struttura dal 2018. I festeggiamenti si sono svolti in una parte riservata della Casa di Riposo – nel rispetto delle normative covid – per consentire la partecipazione dei parenti più stretti.

Alla festa, erano presenti i quattro figli di nonna Pina e i rappresentanti locali, per condividere questo momento di grande gioia. Fiori e doni da parte dei presenti, hanno regalato alla signora Giuseppina un momento di grande felicità.

I figli di Pina, con grande emozione, hanno ricordato alcune importanti tappe della vita della mamma. Don Augusto, parroco di Canal San Bovo, Imèr e Mezzano, dopo aver fatto gli auguri alla festeggiata, ha celebrato infine la messa.