Molveno, è M91 l’orso che ha inseguito l’escursionista a Molveno

Lo comunica il servizio faunistico della Provincia di Trento. Non è un esemplare problematico

Trento – Lo comunica il servizio faunistico della provincia di Trento. L’animale, non noto per comportamenti problematici, sarà ora catturato e radiocollarato. Le analisi genetiche sui reperti raccolti lungo la strada forestale che percorre la Valle delle Seghe, dove si è verificato l’evento del 27 aprile, sono state eseguite dai laboratori della Fondazione Edmund Mach. L’esemplare non ha mai mostrato di essere problematico. Previsto al Commissariato del governo una riunione operativa con l’assessore Failoni e i responsabili provinciali del settore foreste.

In breve

