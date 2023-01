Milano-Cortina, Zaia dopo le polemiche sulla pista bob a Cortina: appalto nelle prossime ore

Governatore, dobbiamo essere pronti prima del 2026 per i test. Sull’opera non erano mancate nei giorni scorsi le polemiche per i costi di realizzazione. A Pinè in Trentino, il sogno olimpico sembra sempre più lontano

NordEst – “Per la pista da bob la gara d’appalto sarà aggiudicata nelle prossime ore”.Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine dell’incontro sulle opere per le Olimpiadi Milano-Cortina.

“Prima del 2026 dobbiamo essere pronti – ha aggiunto Zaia – perché avremo gli eventi test, quindi si va avanti per arrivare a collaudare le opere. Ricordo che il Cio ci chiede le opere olimpiche sportive, dopodiché tutto quello che è infrastruttura viaria e viabilità fa parte dell’eredità che lasceremo. Ho chiesto al tavolo che le opere siano tutte finanziate per quello che riguarda la mia area dolomitica, e che siano progettate ed appaltate prima delle Olimpiadi”, ha concluso.

“ Per i Giochi verranno fatte in Italia più di 70 opere infrastrutturali, per la maggior parte realizzate senza oneri per le Regioni. Queste infrastrutture saranno moderne, efficienti e aumenteranno la sicurezza. Resteranno in eredità alla nostra gente, terminate le Olimpiadi. Con stanziamenti economici per questi cantieri da parte dello Stato che non sarebbero arrivati senza i Giochi. Ringrazio tutti coloro che stanno condividendo questa sfida: i Ministeri delle Infrastrutture, dello Sport, dell’Ambiente, le Regioni, le Fondazioni, i Comuni coinvolti. I Giochi sono anche questo: una straordinaria opportunità di rendere più moderno, efficiente, attento all’ambiente il nostro Veneto”.