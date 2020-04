Posted on

‘Decisione dolorosa’, confermato impegno in Fondazione S.Ignazio Trento – I Gesuiti andranno via da Trento. La decisione circa lo scioglimento della comunità religiosa è stata presa dal provinciale dell’Ordine che ha inviato una lettera ai quattro padri gesuiti presenti a Villa S. Ignazio. “E’ una decisione dolorosa ma non completamente inaspettata – si legge in […]