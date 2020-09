Elezioni Comunali Sagron Mis 2020, l’appello al voto di Marco Depaoli che sollecita un nuovo periodo di collaborazioni (AUDIO)

Posted on

Con una suggestiva sfilata delle delegazioni, per le vie di Cogolo di Pejo, ha preso il via il 15esimo Campionato di Sci della Protezione Civile, che ha portato in Trentino alcune centinaia di atleti in rappresentanza di tutta Italia. Il tripode è stato acceso dall’olimpionico di fondo Cristian Zorzi, tedoforo d’eccezione. A Pejo c’era anche […]