Lupo investito in Vallarsa

Un giovane lupo, di circa 6-7 mesi di età, è stato investito ed ucciso nelle prime ore di stamane lungo la strada provinciale n. 219 della Vallarsa, un paio di chilometri prima della località Speccheri, salendo da Rovereto

Trento – I primi esami condotti dal medico veterinario evidenziano che si tratta di un esemplare maschio che era in buono stato di salute, di 26 kg; anche in questo caso la morte è dovuta ad un investimento; ciò verrà comunque accertato mediante ulteriori analisi. Non si sa chi abbia investito l’animale.

La comunicazione relativa ad una carcassa di canide a bordo strada è arrivata questa mattina al servizio di reperibilità forestale; l’animale è stato recuperato dal personale della Stazione Forestale di Rovereto e Vallarsa e consegnato al veterinario incaricato, per le verifiche del caso.

Come è noto sono 13 i branchi di lupo che risultavano presenti in provincia a fine 2019, con una popolazione in aumento, come nel resto delle Alpi. E’ il quarto lupo che viene rinvenuto morto in provincia quest’anno a causa di investimenti, ulteriore dato che conferma, indirettamente, la rapida crescita della popolazione.

Il territorio della Vallarsa si trova al confine di due branchi di lupi, quello del gruppo del Carega e quello del Pasubio; con ogni probabilità il lupo investito appartiene dunque ad uno dei due gruppi famigliari. Le analisi genetiche che verranno condotte sulla carcassa potranno forse fornire qualche ulteriore informazione al riguardo.

