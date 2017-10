L’Orchestra Haydn torna a Primiero: sarà un grande Omaggio al Classicismo, martedì 31 ottobre ore 20.30 Auditorium

Connect on Linked in

Niklas Hoffmann vincitore a Londra nel 2016 del prestigioso “Donatella Flick Conducting Competition” atteso sul podio dell’Orchestra Haydn

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – L’Orchestra Haydn torna ad esibirsi martedì 31 ottobre a Primiero, in apertura del Primiero Dolomiti Festival, organizzato dalla Scuola Musicale. Sarà ungrande evento musicale, da non perdere.

La compagine sinfonica del Trentino-Alto Adige sarà in concerto all’Auditorium (ore 20.30) sotto la direzione del ventisettenne tedesco Niklas Benjamin Hoffmann, uno dei più talentuosi tra i direttori d’orchestra emergenti.

C’è grande attesa per l’esecuzione di due autentici capolavori del classicismo viennese: la Quinta sinfonia in si bemolle maggiore di Franz Schubert, datata 1816, omaggio all’immortale salisburghese da parte di un diciannovenne straordinariamente precoce e l’ultima sinfonia mozartiana, la n. 41 in do maggiore “Jupiter”, un appellativo che da allora non ha più abbandonato questa partitura e illustra bene la suprema armonia nella quale coesistono perfezione della forma e trasparenza della scrittura.

Fra le due composizioni si collocherà infine la Sinfonia “Classica” di Sergej Prokof’ev, un lavoro sinfonico ispirato allo stile di Haydn, rivisitato nel primo Novecento dall’autore russo, alla luce delle ultime conquiste musicologiche.

Ha iniziato gli studi musicali all’età di sei anni, cominciando a suonare il pianoforte. Passato al clarinetto, ha fatto parte della Märkisches Jugendorchester, prendendo lezioni di direzione d’orchestra con Florian Ludwig. Maestro sostituto al teatro di Hagen, dal 2011 ha studiato composizione e direzione d’orchestra alla Hochschule für Musik “Franz Liszt” di Weimar con Nicolás Pasquet, Martin Hoff, Markus Frank e Gunter Kahlert, seguendo masterclass di Clark Rundell, Georg Fritzsch e Jorma Panula.

Niklas Hoffmann ha collaborato con la Thüringer Philharmonie di Gotha, la Jenaer Philharmonie, l’Orchestra della Radio mdr di Lipsia e la Staatskapelle di Weimar. Direttore artistico dell’Orchester der Technischen Universität Ilmenau e della Akademische Orchestervereinigung Göttingen, dall’aprile 2016 gode di una borsa di studio del Deutscher Musikrat.

Nel novembre 2016 ha vinto la quattordicesima edizione della Donatella Flick & lso Conducting Competition di Londra, venendo nominato direttore assistente alla London Symphony Orchestra, dove ha collaborato con Sir Simon Rattle.