“Lona Lases ha un nuovo sindaco, una bella giornata per il Trentino”

Il presidente Fugatti e l’assessore Zanotelli incontrano il primo cittadino e i consiglieri: “La Provincia pronta a sostenere la nuova amministrazione”

Trento – “Oggi è una bella giornata, per Lona Lases e per tutto il Trentino. Ringrazio il nuovo sindaco, i consiglieri e tutta la comunità che ha dato un messaggio bellissimo per il nostro territorio. Questo commissariamento, che continuava da tanto tempo e per il quale ringrazio Alberto Francini e prima Federico Secchi, era un passo necessario che però andava superato. Ora da parte mia, dell’assessore Zanotelli e della Giunta esprimiamo la vicinanza e il sostegno dell’istituzione provinciale. Auguriamo inoltre buon lavoro alla nuova amministrazione che avrà il pieno supporto della Provincia per le prossime sfide da affrontare”. Così il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti che oggi ha incontrato nel municipio il neosindaco di Lona-Lases Antonio Giacomelli e i nuovi consiglieri assieme all’assessore all’agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica e enti locali Giulia Zanotelli, al commissario uscente al Comune Alberto Francini, alla presenza anche delle autorità con i comandanti delle stazioni dei carabinieri di Albiano e Segonzano.

Esprimendo in chiusura un ringraziamento particolare per il commissario Francini (“Ha accettato incarico in un momento non facile, dando un segnale di legalità fondamentale per la ripresa democratica”, le parole del presidente), Fugatti è anche intervenuto sul tema del porfido, il settore nel quale si è originata l’inchiesta Perfido nell’ambito di Lona Lases e sul quale verterà la riforma in fase di elaborazione da parte della Provincia sotto le regia dell’assessore Spinelli. “La gran parte delle aziende – ha detto Fugatti – sono sane e ben rappresentano questa parte importante dell’economia trentina. La riforma aiuterà a sostenere la crescita di un settore rilevante anche sotto l’aspetto culturale e che fa conoscere il Trentino con un prodotto d’eccellenza in tutto il mondo”.

L’esito positivo delle elezioni locali, dal quale è emersa dopo tre anni l’indicazione per una nuova amministrazione, è stato commentato anche dall’assessore Zanotelli: “Dalle urne è emerso con forza il carattere di una comunità che ha voglia di tornare a fare la sua parte nel quadro amministrativo assieme agli altri territori. Un messaggio positivo per tutta la Provincia autonoma e la comunità, di cui va dato merito al contributo del nuovo sindaco e dei candidati. L’amministrazione provinciale sarà al fianco del Comune di Lona Lases dal punto di vista tecnico e amministrativo. Cominceremo subito il lavoro con la nuova squadra di governo locale, in un percorso nuovo e positivo”.

A ringraziare le istituzioni provinciali per “la forte presenza e vicinanza” il sindaco Giacomelli: “Non ho dubbi che la collaborazione con Provincia sarà stretta e vincente nell’interesse del territorio che ha pagato tanto gli episodi gravissimi accaduti ma si può dire opportunamente affrontati e conclusi. Come Trentino, abbiamo bisogno di economie forti come quella del porfido che va regolamentata e per la quale attendiamo con fiducia la nuova impostazione. Ma io vedo molto positivamente il futuro di questa zona anche dal punto di vista delle risorse naturali, delle proposte per valorizzare verde e turismo. A brevissimo avremo l’insediamento del consiglio, ma il lavoro parte già oggi, cominciando dal tema del personale e della segreteria. In generale auspico che rimanga solida l’unione di una comunità fatta di persone perbene, che meritano tanta fiducia”.

In apertura è stato lo stesso commissario uscente Francini a passare idealmente il testimone al primo cittadino: “Oggi è una bella giornata per la democrazia, in cui si ripristinano le regole del vivere democraticamente e della partecipazione. Faccio i migliori auguri a questa squadra di governo in un Comune che ha avuto grossi danni d’immagine per i fatti dell’inchiesta Perfido e che dovrà andare avanti, segnando la discontinuità con il passato nella massima trasparenza con i suoi cittadini. Sono sicuro che la nuova amministrazione con un sindaco esperto saprà rilanciare le energie positive della comunità agli occhi del resto del Trentino, del Paese e dell’Europa”.