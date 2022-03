ll Questore di Trento ha incontrato Commissario e Sindaci della Comunità di Primiero

Nei giorni scorsi la visita del nuovo Questore

Primiero (Trento) – Il nuovo Questore di Trento, Alberto Francini, in servizio da settembre in provincia, ha incontrato nei giorni scorsi, il Commissario della Comunità di Primiero e i Sindaci del territorio. Una gradita visita di conoscenza, ma soprattutto per fare il punto sulle tematiche di interesse locale legate alla sicurezza: dalla videosorveglianza del territorio, allo stato di allerta sul riciclaggio capitali, oltre a violenze private e reati minori. Dopo il momento di confronto con gli amministratori locali, il Questore ha visitato anche la sede della Polizia di Primiero, situata all’ultimo piano della Comunità di Primiero.

Alberto Francini, dirigente generale di pubblica sicurezza, nominato dal consiglio dei ministri nuovo questore di Trento dal 6 settembre 2021. Francini, promosso questore dal 2013 e dirigente generale di pubblica sicurezza nel 2018, già alla guida delle questure di Lecco, Pisa, Catania, Campobasso, nell’ultimo incarico è stato coordinatore presso il Viminale della struttura di missione per la protezione dei dati personali del dipartimento pubblica sicurezza. Succede in tale ruolo a Trento a Claudio Cracovia.

In breve

