Lite per il cane a Seren del Grappa, con il trattore spinge l’auto nella scarpata: due feriti

Accesa discussione tra due bellunesi con grave epilogo per un 22enne e un 56enne. Il diverbio sarebbe nato per la custodia del cane

NordEst – Sabato pomeriggio movimentato a Seren del Grappa. I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile si sono recati in zona, a seguito della richiesta telefonica di un 22 enne di Fonzaso che poco prima aveva avuto una violenta lite con un 56enne del posto che era degenerata in un vero e proprio scontro fisico al termine del quale, mentre il giovane si stava allontanando, il 56enne con il suo trattore aveva spinto la Golf del 22enne – senza occupanti a bordo – in una scarpata.

Al termine della lite, entrambi i contendenti sono dovuti ricorrere alle cure dell’ospedale di Feltre dove sono stati trattenuti in osservazione. Per quanto riguarda le ragioni del litigio, pare che il giovane si sia introdotto nella proprietà del 56enne contestandogli il modo in cui custodiva il cane che era legato a una catena.

Da qui è nata la discussione poi degenerata. La dinamica della vicenda è comunque da chiarire, concludono i carabinieri, facendo presente che di sicuro c’è che l’auto è finita nella scarpata ed è stata recuperata dai vigili del fuoco.