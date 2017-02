La terra trema a NordEst: evento sismico con epicentro in Trentino, nessun danno

Scossa di terremoto con epicentro in Trentino, a breve distanza dal Veneto, lo conferma INGV

Nordest - Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato alle 9:14 di giovedì con epicentro a 3 km da Vallarsa (Trento). Lo ha comunicato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sul suo sito, precisando che l’epicentro è stato localizzato a una profondità di 11 km. Gli altri comuni più vicini all’epicentro sono in provincia di Vicenza: Posina (a 8 km), Valli del Pasubio (a 9 km), Recoaro Terme e Laghi (a 10 km). Nessuna egnalazione di danni a persone o cose.

Più di 200 le chiamate alla centrale provinciale dei vigili del fuoco. La scossa, breve ma intensa, è stata avvertita soprattutto nelle varie frazioni del comune di Vallarsa, a Brentonico e in altre zone in quota della Vallagarina, nel sud della provincia. ”E’ una zona di media pericolosità sismica, nella quale terremoti della stessa entità sono state registrati negli anni passati”, ha detto la sismologa Lucia Margheriti, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). E’ una zona, ha aggiunto, “nella quale storicamente non risultano terremoti forti”.

La rilevazione di INGV

Il terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto giovedì mattina in provincia di Trento a breve distanza con il confine Veneto. L’epicentro nell’area di Vallarsa. La scossa è stata avvertita in molte zone della provincia di Trento.

Questi sono i dati resi noti da INGV relativi alla scossa:

09-02-2017 09:14:08 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 45.78, 11.16 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

Le testimonianze sui social

SCOSSA DI TERREMOTO IN VALLARSA – 3,6 M

Protezione civile del Trentino comunica che si è manifestata, oggi alle… https://t.co/IsSIDhcsxE — Prot civile Trentino (@dpcpat1) February 9, 2017

#terremoto. Il racconto da Anghebeni di #Vallarsa di un meccanico del posto: "nessun danno ma tanta paura, l'officina tremava" #grr 12.10 pic.twitter.com/Oit9ERyvxt — Tgr Rai Trentino (@ViaPerini141) February 9, 2017

#Terremoto 3 min fa ad Arco #trento Brevissimo ma forte! — Samara Croci (@Samara_Croci) February 9, 2017