La città di Gerusalemme ospiterà la mostra “Chiara Lubich città mondo”

Trento – In occasione del centenario delle nascita di Chiara Lubich, personalità italiana di rilievo molto nota e rispettata a livello mondiale, la mostra “Chiara Lubich città mondo” dal 29 febbraio al 14 marzo 2020 sarà ospitata a Gerusalemme presso l’area espositiva della Curia della Custodia di Terra Santa dei Francescani OFM (complesso di San Salvatore, Porta Nuova).

La mostra di Gerusalemme riproduce in formato adattato quella attualmente aperta al pubblico presso lo spazio espositivo delle Gallerie a Trento; essa ripercorre i momenti significativi della vita e dell’opera di Chiara: un’esposizione che non nasce con intento celebrativo, ma muove dal desiderio di riproporne il messaggio e confrontarsi oggi con il suo carisma.

La mostra resterà aperta ai visitatori per due settimane e si concluderà con una serata celebrativa in programma sabato 14 marzo 2020 in cui si approfondiranno alcuni aspetti della figura e della spiritualità di Chiara Lubich, con particolare attenzione al contributo dato al cammino ecumenico tra le Chiese cristiane.