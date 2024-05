La Champions League parla Trentino: Jastrzebski battuto per 3 set a 0

I gialloblù sfoderano la partita perfetta e conquistano la quarta coppa europea

Trento – La Champions League è per la quarta volta giallobù: battuti i polacchi dello Jastrzebski per 3 set a 0 (25-20, 25-22, 25-21). L’Itas era arrivata in terra turca dopo due cocenti delusioni: prima la sconfitta in semifinale scudetto contro Monza, poi quella contro Milano che è costata proprio la qualificazione alla prossima Champions.

Eppure i ragazzi di mister Soli sono riusciti a raccogliere le forze mentali che servivano per battere lo squadrone polacco, trainati dalle schiacciate di Lavia e Michieletto. Ma la vittoria, come la pallavolo, è uno sport di squadra: e mai come in questo caso la coppa è davvero di tutti.