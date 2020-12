Italia ancora zona arancione, le misure: cosa si può fare

Italia ancora zona arancione fino a mercoledì 30 dicembre. Poi, a partire dal 31, scatterà nuovamente la zona rossa

NordEst (Adnkronos) – Continua quindi per oggi a rimanere in vigore il coprifuoco tra le 22 e le 5, ma prima dell’entrata in vigore della limitazione si potrà circolare all’interno del Comune senza autocertificazione.

Ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se questo significa uscire dalla propria regione. Resta il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali” si legge nelle Faq del governo.

L’autocertificazione resta necessaria per spostamenti all’interno del comune tra le 22 e le 5 o per giustificare spostamenti al di fuori del comune e/o della regione per motivi di necessità, lavoro, salute. Italia zona rossa, da giovedì torna l’autocertificazione: il Pdf

Italia zona rossa, da giovedì torna l’autocertificazione: il Pdf

In breve

Covid, scoperta ‘variante italiana’: circola da agosto

Vaccino Covid, in Alto Adige, Piemonte e Liguria slitta consegna per maltempo

Covid, “riapertura palestre a gennaio possibile, stadi no”

Solidarietà, volontariato, inclusione: ecco i 36 ‘eroi’ di Mattarella