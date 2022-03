Istituto Superiore di Primiero: non si fermano le iniziative e gli scambi con le scuole all’estero

Gli ultimi tre anni scolastici sono stati molto complessi per gli studenti di tutto il mondo, ma la grave situazione post-pandemica che ha costretto ogni Istituto a rivedere tutte le proprie proposte didattiche, incluse quelle mirate all’apprendimento linguistico, non ha scoraggiato alcuni studenti dell’Istituto Superiore di Primiero

Primiero (Trento) – Sono infatti sei gli alunni di classe IV che hanno deciso di frequentare un anno o un semestre all’estero anche nel corrente anno scolastico, malgrado le inevitabili difficoltà di questo periodo. Tre alunni dell’Istituto stanno infatti studiando negli Stati Uniti già da sei mesi, mentre una loro compagna si trova in Norvegia. Nelle ultime settimane, inoltre, due studentesse sono partite per sei mesi di frequenza in Brasile e in Argentina; uno studente invece ha recentemente concluso il proprio semestre in Canada.

I rischi e le complicazioni burocratiche non hanno, insomma, scoraggiato questi ragazzi, che hanno deciso di riprendersi così quel tempo che era stato loro improvvisamente sottratto dalla pandemia e che indubbiamente ha segnato la loro crescita personale e formativa.

Ampia partecipazione ha riscosso anche la seconda edizione dell’iniziativa Plus-Muse & Smart 3, un progetto promosso dall’UE e dalla PAT e finalizzato ad offrire ad alcuni studenti trentini la possibilità di vivere un’esperienza di tirocinio coerente con il proprio percorso di studio in un paese europeo: hanno, infatti, partecipato in dodici alle selezioni per individuare i tre studenti dell’Istituto vincitori del concorso, che potranno svolgere cinque settimane di stage all’estero la prossima estate.

Accanto a queste iniziative, che costituiscono straordinarie opportunità di crescita e di confronto con contesti scolastici e professionali diversi e stimolanti, l’IC Primiero confida di poter presto riproporre le consolidate proposte didattiche delle settimane e degli scambi linguistici nel Regno Unito e in Germania, progetti che caratterizzavano l’offerta formativa dell’Istituto prima del Covid. Nel frattempo, proseguono però con successo le attività didattiche volte all’acquisizione di competenze linguistiche sempre più specifiche: anche quest’anno è confermata una buona adesione alle certificazioni linguistiche di inglese, tedesco e francese nei livelli B1, B2 e C1 del QCER.

“Una lingua diversa è una diversa visione della vita”, diceva Fellini: in questi tempi contraddistinti da incertezze e cambiamenti repentini, per l’Istituto diviene particolarmente importante offrire ai più giovani esperienze formative di confronto con la diversità, in un’ottica di accoglienza e inclusività.

In breve

Difensore civico: il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ha sottoscritto la convenzione con il Consiglio provinciale. Daniele Depaoli, sindaco del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, ha sottoscritto stamane a Palazzo Trentini assieme al Presidente del Consiglio Walter Kaswalder, la convenzione con la difensora civica della Provincia Gianna Morandi. Si tratta in realtà di una riconferma, ha precisato Depaoli, dal momento che quello da lui amministrato è un comune nuovo e dunque un nuovo ente a tutti gli effetti, frutto della fusione di quattro comuni, in precedenza già convenzionati. Morandi ha ricordato le competenze del difensore civico e l’attività di consulenza gratuita per i cittadini sulle materie più disparate: assistenza sanitaria, edilizia abitativa, urbanistica, fiscale, politiche socio assistenziali, procedimento amministrativo. Sono attualmente 136 i comuni che hanno sottoscritto la convenzione

A Fiera di Primiero, torna a vivere l’arte di Silvio Alchini. A breve distanza dal municipio, l’artista primierotto ha lasciato in dono la sua vecchia casa, dove verranno messe in mostra le opere sue e del fratello Giulio. L’obiettivo dell’intervento è quello di rendere maggiormente funzionale lo Spazio Alchini, abbinando all’area espositiva quella per la formazione e la didattica.