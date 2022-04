Incendio a Denno: nessun ferito ma 11 evacuati

Mercoledì sera di grande lavoro per decine di vigili del fuoco volontari in seguito ad un furioso incendio divampato nel tardo pomeriggio in centro a Denno

Denno (Trento) – In fiamme un B&B. Intervenuti i corpi di Denno, Ton, Campodenno, Cunevo, Cles e Mezzolombardo. Le fiamme sarebbero partite dalla veranda in legno di un bed and breakfast in centro.

Il rogo probabilmente è stato causato dal surriscaldamento di una lampada. 11 le persone sfollate che sono state sistemate in abitazioni messe a disposizione dal comune Sul posto i vigili del fuoco della zona e i Carabinieri di Denno Cunevo Campodenno Ton e Cles. Ai vigili del fuoco intervenuti con pompe ed autoscala sono servite un paio d’ore per avere la meglio sulle fiamme che però hanno reso inagibile l’intera palazzina